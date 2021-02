Quelli della panchina: Petagna non fa quello che gli urla Gattuso. Flop dell’azzurro

ELMAS 6 – Il suo ingresso modifica l’assetto in un 4-1-4-1 in fase di non possesso: il Napoli non è più preciso a recuperare e lui non è così lucido per riuscire a gestire palloni.

FABIAN 6,5 – Prende il posto di Politano per fare massa in mezzo al campo dove deve stare attento a Betancour e McKennie. Non se la cava male, dà sostegno al fortino.

PETAGNA sv -Per l’ultimo quarto d’ora serve il suo dinamismo e la sua grinta. Non riesce a conservare palla quasi mai, ma dà sostegno ai compagni in fase difensiva.

LOBOTKA sv – Nei pochi minuti in campo combatte ed è abile anche a nascondere il pallone per perdere minuti preziosi in una gara che finisce senza neppure un grammo di energia.

Fonte: Il Mattino