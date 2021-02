Premier League – M.City implacabile, stop United, Leicester show, sprofondo Liverpool

Non si ferma più il Manchester City! Nella 24a giornata di Premier League i Citicenzs travolgono anche il Tottenham per 3-0 (11a vittoria consecutiva!) e allungano ancora sullo United, bloccato 1-1 dal West Bromwich e ora a -7 punti dai cugini. Grande occasione per la squadra di Guardiola che nel recupero di Mercoledì potrebbe forse dare una bella mazzata al campionato. Show del Leicester, che stende 3-1 un Liverpool sempre più in crisi e aggancia il Manchester United al 2° posto in classifica. Ancora un brusco stop in casa per l’Everton, che perde 2-0 contro il Fulham. Ne approfitta in parte l’Aston Villa, che pareggia 0-0 a Brighton e va a -1 punto dal 7° posto (zona Europa League) occupato proprio dall’Everton. Torna a vincere dopo due sconfitte l’Arsenal, che distrugge 4-2 il Leeds e ritorna in corsa per l’Europa. Successi in trasferta anche per Wolverhampton (2-1 al Southampton) e Burnley (3-0 al Crystal Palace)