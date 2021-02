Parma, il ritorno di Pellè sui campi da gioco italiani è rimandato

Aveva voglia ritornare in campo in Italia, Graziano Pellè, ma a quanto pare, per farlo, dovrà attendere ancora un po’. In conferenza stampa aveva dichiarato: “Per quanto riguarda la condizione, nonostante abbia terminato la stagione a fine anno ho lavorato e mi sono tenuto pronto”. Oggi, però non risulta nella lista dei convocati della società ducale per la gara di domani tra Parma e Verona. A fermarlo un problema fisico accusato nell’ultimo allenamento, come fa sapere il club: “Graziano Pellè non fa parte dell’elenco dei convocati a causa di un problema muscolare al tricipite surale destro incorso durante l’allenamento di oggi. Domani saranno eseguiti gli accertamenti del caso”. Di conseguenza domani si saprà di più sui tempi di recupero.