Nel post gara un Pirlo molto polemico in merito al rigore

Al termine della gara tra Napoli e Juventus le dichiarazioni di Pirlo, in merito all’episodio “rigore” hanno lasciato un po’ sorpresi. Il tecnico bianconero è stato infatti alquanto polemico al riguardo. «Cosa ho chiesto all’arbitro Doveri? Perché non aveva ammonito il portiere che continuava a perdere tempo». Ma non solo questo. Pirlo ha contestato il rigore che ha deciso la partita al “Maradona”. Ha detto il tecnico della Juve: «Un rigore dubbio perché altrimenti non ci potrebbe essere nessun contatto in area: se uno allarga le mani con la palla in mano al portiere, ogni contatto sarebbe da rigore in tutti i campi. Avrei voluto vedere se fosse successo a nostro favore un episodio del genere. In quel caso ci sarebbero stati molti più casini, molte più polemiche, non so se ci sarebbe stato dato questo tipo di rigore». Un’ultima annotazione. «C’è stato anche l’episodio dubbio sulla doppia ammonizione di Di Lorenzo, ma adesso non voglio parlare di episodi arbitrali che accettiamo, però capita che tanti episodi possano essere valutati in modo diverso quando si gioca contro la Juve».

Il Mattino