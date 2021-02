NAPOLI UNDER 16- Bella prova contro i cugini irpini

Under 16- Ancora un week end di test match per le formazioni giovanili, questa mattina è stato il turno di Napoli-Avellino.

Continuano le amichevoli per le formazioni giovanili di serie A-B-C in vista della ripresa dei campionati in una versione sprint dove, chi vorrà dimostrare ambizioni dovrà farsi trovare subito pronto.

Questa mattina al centro sportivo “Kennedy” si sono affrontate le formazioni Under 16 di Napoli e Avellino, in un match fortemente condizionato dalle continue folate di vento.

Gli azzurrini di mister Giuseppe Bevilacqua volevano confermare i progressi dimostrati sette giorni fa affrontando senza Miele e Attanasio (in Under 17) e gli infortunati D’Avino e Peluso i lupetti biancoverdi dell’ottimo mister Fabbro, reduci da un figurone nello scorso fine settimana contro la Roma a cui hanno dovuto arrendersi con l’onorevole punteggio di 2-1.

Il Napoli prende subito il controllo del match con un buon possesso e al 10′ sblocca il match con la rete di Milo che, direttamente da calcio d’angolo battuto dalla sinistra infila la palla nella porta difesa dal portiere La Sala.

L’Avellino, non ci sta e al 25′ mette i conti in pari: è Lonardo con un diagonale imparabile a infilare alla sinistra del portiere Turi la rete del momentaneo 1-1 facendo esultare tutta la panchina irpina.

I ragazzi di Bevilacqua non si scoraggiano e ritornano a sciorinare gioco e a produrre occasioni da gol per ristabilire le distanze e al 30′ Milo intercetta palla servendo Vilardi il cui piattone da posizione centrale vale il 2-1. Non è finita qui perchè cinque minuti dopo è Lorenzo Russo con una bellissima punizione a giro da posizione molto defilata sulla sinistra a battere nuovamente l’incolpevole La Sala.

La ripresa è ancora di più condizionata dalle raffiche di vento che rendono davvero fastidioso il prosieguo del match che tuttavia al 32′ registra un ultimo sussulto. E’il solito Vilardi, uno dei prospetti più talentuosi della squadra, da destra a saltare l’uomo, arrivare sul fondo e mettere in mezzo un pallone rasoterra arretrato per Grieco che trova il “sette” alla sinistra del portiere.

Termina dunque sul 4-1 per i ragazzi di mister Bevilacqua il test match della categoria Under 16 tra Napoli e Avellino con i partenopei che continuano di settimana in settimana il loro giro di amichevoli contro formazioni campane. E domenica prossima sarà il turno della Cavese, in una sfida che si preannuncia sempre molto interessante e che in passato ha regalato anche diversi gol.

Articolo a cura di Marco Lepore