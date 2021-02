Meret, il più vicino a Zoff, ci ricorda: primo? Parare!

A volte ci si mette il caso. Per il resto poi occorrono talento, bravura, impegno, classe e testa. Il primo si verifica ieri sera, coem si legge su La Gazzetta dello Sport, sotto forma dell’infortunio a Ospina poco prima dell’inizio. Il caso, sempre lui, ha riportato in superficie un prototipo di grande portiere., Alex Meret. E’ stato lui l’autentico protagonista di giornata con almeno quattro interventi cruciali. Meret, forse il numero uno italiano più vicino a Dino Zoff per caratteristiche, per il senso del piazzamento in particolare, Meret, dicevamo, ci ha ricordato come un portiere debba in primis parare e in secundis palleggiare con i suoi difensori.