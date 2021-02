Lorenzo Insigne: “Vittoria di gruppo della squadra. Gol con dedica speciale”

La cercava da tempo la rete numero 100 in maglia azzurra e ‘è riuscito nella serata più difficile per il Napoli. Si tratta di Lorenzo Insigne che batte Sczeszny dal dischetto e sfata il tabù bianconero. A fine gara il capitano ha parlato ai microfoni di Sky. “Il rigore? Ero sereno perchè avevo la fiducia di tutti. Ero rammaricato per quello fallito in Supercoppa italiana, ma ci avevo messo una pietra sopra. Da napoletano è un successo che mi riempie il cuore d’orgoglio, perchè è stato un successo di squadra. Se dovessi pensare agli errori commessi, non dovrei andare avanti, ma ero tranquillo, perchè c’era fiducia intorno a me e poi avevo già dimenticato la serata di Reggio Emilia. La dedica? Naturalmente per mia moglie Jenny, il gruppo, il mister e tutto il Napoli”.

Fonte: CdS