La SSC Napoli comunica quando riprenderanno gli allenamenti!

Dopo la grande vittoria di ieri del Napoli, contro la Juventus per 1-0, che ha salvato la panchina per il momento a Gattuso, il Napoli oggi si è preso un giorno di riposo, come fa sapere la nota del club sul proprio sito ufficiale: “Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Granada per i sedicesimi di finale di andata di Europa League in programma giovedì allo Stadio Maradona (ore 21)”