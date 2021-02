La moviola di Edmondo Pinna – Rischia Di Lorenzo, ma non è da giallo il contatto con Chiesa

Partita più che sufficiente per l’internazionale Doveri, considerando che si trattava di Napoli-Juve e non era facile. Sarebbe stata quasi perfetta, al netto di qualche sbavatura, se avesse visto live (e probabilmente ne aveva la possibilità) il rigore su Rrahmani. Ok annullare il gol di Morata, sul colpo di testa di Chiellini è McKennie che colpisce col braccio.



RIGORE – Nessun dubbio sul rigore assegnato dopo OFR (la revisione sul campo) da Doveri: netta la manata di Chiellini sulla faccia di Rrahmani, la volontarietà non conta, il colpo – sia pure affatto violento o cattivo – c’è. Doveri sta guardando proprio da quella parte, è forse un po’ lontano ma non sembrano esserci molti giocatori. Per fortuna che c’è in VAR….



RISCHIO – Rischia Di Lorenzo, che ha sofferto Chiesa: già ammonito per un’entrata in ritardo, ingaggia un corpo a corpo con l’esterno bianconero proprio davanti alle panchina, Doveri è ben piazzato, non fischia il fallo e la Juve si lamenta. A nostro avviso, è troppo poco per fischiare fallo (figurarsi il secondo giallo), sembra più un corpo a corpo che una trattenuta vera e propria, anche se siamo in ripartenza.



FUORIGIOCO – Doppio fuorigioco sul gol annullato a Morata: lo è Chiellini servito da De Ligt, lo è lo spagnolo sull’assist di Chiellini.

Fonte: Edmondo Pinna CdS