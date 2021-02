Ironia social: Milk festeggia San Valentino con il “suo” presidente!

Di sicuro non gli manca l’ironia. Non può essere altrimenti. Poco fa, in occasione del giorno degli innamorati, quello di San Valentino, Arek Milik, ex attaccante del Napoli, sul suo profilo instagram ha pubblicato una foto a dir poco…particolare. Ricordando la ricorrenza odierna, ha postato una foto sua e del presidente De Laurentiis uniti da un grande cuore. Tenendo conto dei tira e molla dell’ ultimo periodo, delle prese di posizione di entrambi e dei malumori, una scelta a dir poco…particolare. Comunque, buon San Valentino Arek, buon San Valentino, presidente!