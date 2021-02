Insigne-Lozano, oggi gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche

Il Napoli conquista tre punti preziosi per il discorso zona Champions League, battendo la Juventus per 1-0, però la giornata di ieri ha dato anche qualche grattacapo a Gattuso sulla questione infortuni. Nel finale è uscito Lorenzo Insigne e Lozano è rimasto in campo in maniera eroica. La giornata di oggi sarà importante per valutare le loro condizioni, per capire se sono solo malanni passeggeri, oppure no. Sarebbe una beffa, visto che già sette hanno già problemi fisici e casi Covid-19 come Koulibaly e Ghoulam. Non resta che attendere e incrociare le dita.

Fonte: Corriere dello Sport