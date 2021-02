Carlo Ancelotti ha subito un furto in casa. Ieri, due uomini, vestiti con abiti impermeabili e passamontagna neri, si sono introdotti nell’abitazione. La figlia del Mister si è accorta della presenza dei due estranei in casa. Li messi in fuga. Ma senza impedire loro di portare via la cassaforte. Nessuno membro della famiglia ha riportato conseguenze.

Fonte: Sport Mediaset