Gattuso a confronto le valutazioni sul match contro la Juventus

Otto è la valutazione de Il Mattino. Vincente la scelta di affrontare la Juventus con coraggio, ovvero con quattro attaccanti e con Insigne trequartista. Poi è ovvio che c’è di mezzo l’orgoglio e la grinta di una squadra che ha combattuto, gettato il cuore e anche il sangue per una vittoria che è molto più meritata di quello che non dica il volume di gioco. Riesce a far capire al suo Napoli, anche senza sette infortunati, che le partite possono essere vinte magari senza star lì a specchiarsi. Il 4-2-3-1 è devastante, ma anche il 4-1-4-1 che mostra nella ripresa dà solidità: con Osimhen la squadra guadagna in personalità. Tatticamente una lezione a Pirlo.

Sette il CDS. In emergenza pazzesca, e con Ospina ko nel riscaldamento, ritrova il suo Napoli: catenaccio, contropiede, coraggio e anima fino all’ultima goccia. Comincia con il 4-2-3-1 e chiude con un 4-5-1 ermetico e sacrosanto. Vittoria cruciale: per la classifica, il morale e la serenità.

Fonte: Il Mattino e CdS