Gasperini “Scudetto? Dovrebbe succedere qualcosa di straordinario”

L’Atalanta soffre il Cagliari. Ma raccoglie un’altra vittoria. Grazie a un gol segnato nel finale da Luis Muriel. Ed aggancia il Napoli a 40 punti. Mister Gasperini: “Se non ci fosse stata la prodezza di Muriel, sarebbe stato difficile vincere la partita. C’è sempre un episodio. Anche il rigore, magari, avrebbe potuto cambiarla. Ma per fortuna c’era il VAR. La gara era difficile. Il Cagliari è una squadra forte fisicamente. Ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Colpendo una traversa. E giocando prevalentemente nella metà campo offensiva. Sogno scudetto? È difficile. Per noi è importante crescere ogni volta. La società ha fatto degli investimenti importanti. Ma noi abbiamo i bilanci in positivo. In una realtà di grandi debiti. Per vincere, però, dovrebbe succedere qualcosa di straordinario. Noi proviamo sempre a migliorarci. Il campionato è difficile. Noi siamo stati criticati quando abbiamo pareggiato con lo Spezia. Che, invece, è una squadra incredibile. I 40 punti che abbiamo, sono un ottimo risultato. Rappresenta la nostra dimensione. E va bene così“.

Fonte: Sky Sport