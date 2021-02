[Foto] – Ronaldo/Osimhen: resta ancora questo il bello del calcio

Napoli/Juventus è la partita. E non sarà mai uguale alle altre. Ma anche Cristiano Ronaldo non sarà mai uguale agli altri. Lo deve aver pensato Victor Osimhen che, al termine della gara di ieri sera, ha chiesto la maglia al fenomeno portoghese. In fondo il calcio è questo. Un calciatore giovane, alla ricerca della sua consacrazione che incontra chi considera un idolo, un’icona, un esempio, un professionista da emulare. Ed è giusto così. La foto ricordo è d’obbligo. Per un calcio che va oltre il risultato e ritorna ad essere “il sogno” dei più piccoli.