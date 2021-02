[Foto ] – Insigne raggiunge quota 100: il traguardo è…dolce!

Una dolce dedica, da capitano innamorato, quella di Lorenzo Insigne ieri sera dopo il gol vittoria contro la Juventus, quel rigore che sapeva tanto di rivincita. Contro la malasorte, la stessa squadra, lo stesso portiere. Una dedica per sua moglie, quella Jenny sempre nei suoi pensieri. Il primo pensiero a lei, poi sicuramente ai 100 gol raggiunti in maglia azzurra. E, per festeggiarli, quei 100 gol, poi la sorpresa c’è anche per lui. Lorenzo Insigne quando è tornato a casa ha ricevuto un “regalo”. Sul tavolo il capitano ha trovato una torta con il numero 100 preparata dal famoso pasticciere del Rione Sanità, Ciro Poppella. C’era anche una dedica speciale: “Sei l’orgoglio di tutti noi, forza capitano”. Una vera e propria delizia composta dai fiocchi di neve (dulce de leche) dedicati a Diego Armando Maradona. “È stata una grande soddisfazione poter creare una torta speciale per il nostro capitano Insigne – ha affermato Ciro Poppella -. Ha raggiunto un traguardo importante segnando cento gol con la maglia del Napoli. Ma soprattutto ha firmato la rete che è valsa la vittoria contro la Juve“.

Fonte: corrieredellosport.it