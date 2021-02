Difesa portentosa, solo il portoghese è solo sufficiente

Meret 7,5 – Contro Morata, Chiesa, Ronaldo a ripetizione e contro chiunque abbia l’idea di sfidarlo. Contro tutti, sì, e sempre super: in uscita e soprattutto tra i pali, il meglio di un repertorio messo in soffitta da cinque partite. In realtà avrebbe dovuto guardare anche ieri, sì, ma dopo l’infortunio di Ospina nel riscaldamento s’è ritrovato eroe per caso. Però eroe: ci sono le sue mani e il suo piede (su Alvarito), a protezione della vittoria. E della pace.

Di Lorenzo 6 – Dalle sue parti affondano prima Chiesa e poi Alex Sandro, ovvero due dei migliori della Juve, e nonostante qualche ansia ha il merito di non sbriciolarsi e di tenere la guardia alta.

Maksimovic 7,5 – Non si contano le pezze e le toppe messe in serie al centro di un’area dominata insieme con il collega, al cospetto di due totem del calibro di Cristiano e Morata. Risposta di grande carattere e spessore sia in marcatura sia nel gioco aereo, dopo un po’ di partite grigie e anche nere.

Rrahmani 7,5 – Sorpresa: come Nikola il serbo e forse anche meglio, considerando che la prima chiusura da applausi su Morata arriva al volo. Sicuro, disinvolto, rapido e con personalità: una serata da gran difensore, sì. E poi, beh, la ciliegina del rigore guadagnato.

Mario Rui 6 – Come Di Lorenzo, però a sinistra: Cuadrado e Chiesa lo martellano, senza sosta, ma la bussola non salta.

Fonte: CdS