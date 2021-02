Dentro i secondi! E Rrahmani e Maksimovic si ergono a muro

on si sono abbattuti e so o andati avanti. Perché un giocatore lo vedi dal coraggio…e Amir e Nikola ne hanno avuto da vendere. Rrahmani e Maksimovic non hanno indietreggiato di un passo. Puntuali negli anticipi, chirurgici nelle chiusure e a vedere i fantasmi sono stati gli altri due: Ronaldo e Morata.

Rrahmani e Maksimovic: l’evoluzione strabiliante. Per la serie “entrino i secondi e non facciano rimpiangere i primi”. E così è stato. Dopo la notte da incubo di Bergamo nIl kosovaro, contro la Juventus, la partita delle partite, non si è fatto intimorire da brutti ricordi e critiche feroci, ha risposto con coraggio e personalità, dimostrando di potersi giocare a pieno titolo un posto nella difesa azzurro. Discorso analogo per Maksimovic, che per altro gioca con il contratto in scadenza. Dopo le prestazioni decisamente negative con Genoa e Atalanta ha scelto la serata giusta per farsi perdonare con gli interessi dai napoletani e da Gattuso. Ora, salvo guarigione lampo del senegalese, saranno ancora Maksimovic e Rrahmani a comporre l’ultima linea difensiva davanti a Meret nella gara di andata dei sedicesimi di Europa League contro il Granada giovedì sera. Ma a quella gara si inizierà a pensare da domani, oggi è ancora il giorno giusto per godersi la notte da sogno nella partita delle partite, quella contro la Juventus.