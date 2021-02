COPPA ITALIA FEMMINILE – Fiorentina-Inter 1-0, le nerazzurre in semifinale contro l’A.c. Milan

Non basta il cuore e la generosità alla Fiorentina di Cincotta per tentare la rimonta contro l’Inter dopo il 2-0 dell’andata. La squadra viola passa in vantaggio con lo stacco di testa di Quinn. Nella ripresa entra la Clelland che regala vivacità alla manovra offensiva, sfortunata a cogliere il palo, anche Sabatino ci prova ma manca la precisione. Le nerazzurre volano in semifinale e affronteranno l’A.c. Milan in un derby molto interessante.

ACF FIORENTINA: Schroffenegger, Quinn, Tortelli (C), Zanoli, Cordia (46′ Monnecchi), Middag (65′ Adami), Neto (73′ Clelland), Vigilucci, Baldi (84′ Kim), Thogersen, Sabatino. A disposizione: Ohrstrom, Forcinella, Kim, Clelland, Pastifieri, Bartolini, Mani. All. Antonio Cincotta

INTER FC: Gilardi, Brustia (74′ Merlo), Kathellen, Alborghetti, Bartonova, Pandini, Catelli, Rincon, Moller (60′ Mauro), Marinelli, Tarenzi. A disposizione: Aprile, Baresi, Debever, Auvinen, Pavan, Gallazzi, Vergani.

Risultato finale 1-0 (40′ Quinn)

Fonte: acffiorentina.com