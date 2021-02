COPPA ITALIA FEMMINILE – A.s. Roma-Florentia 6-1, le ragazze di Bavagnoli sfideranno la Juventus

Dopo aver vinto per 0-4 in Toscana, per l’A.s. Roma era solo una formalità la sfida di ritorno contro la Florentia per il ritorno dei quarti di finale. Per le giallorosse successo anche nel ritorno con il netto 6-1. A segno per le padroni di casa: Andressa su rigore, doppietta di Bonfantini, poi una rete a testa di: Thomas, Serturini e Severini, mentre per le toscane gol della bandiera per Cantore. L’A.s. Roma in semifinale affronterà la Juventus, mentre l’altra gara sarà il derby Inter-A.c. Milan.

ROMA (4-2-3-1): Baldi; Erzen (32′ Soffia), Pettenuzzo, Linari, Bartoli (72′ Corrado); Giugliano (46′ Severini), Bernauer; Bonfantini, Andressa (55′ Banusic), Serturini (46′ Corelli); Thomas. A disp.: Ceasar, Pipitone, Swaby, Massa, Lazaro. All. Elisabetta Bavagnoli

FLORENTIA SAN GIMIGNANO (4-3-3): Lonni; Bursi, Wagner (65′ Anghileri), Ceci, Imprezzabile; Bardin (70′ Lotti), Rodella (46′ Boglioni), Pugnali (46′ Dahlberg); Nilsson (65′ Accornero), Cantore, Martinovic.

A disp.: Friedli, Re, Dongus, Tampieri. All. Stefano Carobbi

Arbitro: Giorgio Vergaro della sezione di Bari

Assistenti Marco Belsanti – Marco Dentico

Fonte: vocegiallorossa.it