Alex Meret: “Giocare all’ultimo momento? Paradossalmente mi ha aiutato”

Il Napoli batte la Juventus, grazie al rigore trasformato da Insigne e dalle parate decisive di Alex Meret nel secondo tempo. A fine gara le parole a Sky del portiere friulano. “Quando ho visto che Ospina non ce la faceva a giocare, ovviamente ero dispiaciuto per David, ma paradossalmente mi ha aiutato a livello psicologico. Sono felice della mia prestazione e di tutto il gruppo. un successo del genere mi auguro che possa darci una mano per il prosieguo della stagione. Giocare con i piedi? Da quando c’è mister Gattuso mi esercito in questo fondamentale e credo di essere anche migliorato. Nel finale un sentito un dolore al polpaccio, ma penso che erano crampi”.

Fonte: Corriere dello Sport