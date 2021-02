«Dovete vincere» e anche «Cacciate le palle» o «Andate a lavorare». Questi tra i più gentili inviti rivolti ai calciatori del Napoli ieri sera all’arrivo in albergo per il consueto ritiro pre partita. Insigne e compagni hanno dovuto lasciare la rituale struttura del Britannique per la presenza della Juventus tornando così al centro città e un manipolo di tifosi azzurri ha aspettato la squadra di Gattuso in vista del match di stasera. Fonte e foto: mattino.it

