Ultime Juventus – Anche McKennie è in dubbio. Pirlo oggi scioglierà la riserva

In un momento della stagione con tanti impegni e sfide di prestigio, a breve tornerà la Champions League, Andrea Pirlo, tra infortuni e dubbi di formazione cercherà l’undici ideale da mandare in campo a Napoli. Out: Arthur, Ramsey e Dybala per infortunio. Convocati Bonucci e McKennie, ma non solo al top. Al posto del difensore è pronto De Light. Il centrocampista americano ha un problema all’anca che non preoccupa lo staff tecnico, però solo all’ultimo verrà sciolta la riserva. Sulle fasce Cuadrado e Danilo. In attacco Morata parte favorito per la sfida dello stadio Diego Armando Maradona per affiancare Cristiano Ronaldo.

Fonte: Federico Bonsignore Corriere dello Sport