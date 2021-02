T. Palmeri: “Contro la Juve il 4231 è un azzardo; troppe critiche a Gattuso”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista di BeInSports. “Quando ho letto che Gattuso intende affrontare la Juventus con il 4-2-3-1 sono rimasto stupito; è vero che con quel modulo il Napoli ha ottenuto i risultati migliori, ma in questo momento sarebbe preferibile affidarsi al 4-3-3. Comunque sia, in questo momento il modo migliore per affrontare la Juventus è lasciarle il pallino del gioco. La squadra di Pirlo sa difendersi che è una meraviglia. Non si può dire lo stesso quando deve costruire il gioco. A maggior ragione con Arthur in infermeria”. Secondo Palmeri le critiche a Gattuso e a Osimhen sono state eccessive. “Non si può buttare tutto a mare per pochi risultati che non sono andati come tutti speravano. Anche quando ha perso, il Napoli non è mai stato un disastro. E’ inconcepibile che Gattuso si giochi tutto contro la Juve. Un’eventuale sostituzione sarebbe problematica. Benitez intende tornare all’inizio della prossima stagione. Mazzarri, invece, non accetta un contratto di pochi mesi”. Per quanto riguarda Osimhen “Bisogna avere un po’ di pazienza Purtroppo ha perso tre mesi di lavoro”.