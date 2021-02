SKY – Pirlo: “Abbiamo perso per un episodio dubbio”

Pirlo, allenatore della Juventus, a fine gara, ai microfoni Sky non è soddisfatto delle valutazioni fatte durante la gara dagli arbitri: “Non abbiamo subito, abbiamo perso per un episodio dubbio. Contenti della prestazione, abbiamo fatto girare il pallone, a volte però in maniera troppo lenta. Nel secondo tempo siamo stati più intraprendenti, ma il gol non è arrivato. Oggi gli episodi hanno fatto la differenza, cartellini che non mi hanno convinto, credo che a parti invertite, quel rigore forse non sarebbe stato dato, anche perchè la palla era in mano al portiere, non mi pare non si possano allargare le braccia. Stasera il portiere del Napoli è stato il migliore in campo, non posso quindi dire nulla ai miei attaccanti. Certo, per vincere occorre far gol, anche per questo aspetto Dybala”