SKY – Meret: “Sapere di andare in campo all’ ultimo momento mi ha reso tranquillo”

Il migliore in campo, il portiere del Napoli, Alex Meret, interviene ai microfoni Sky a fine gara: “Ho sentito dolore, ma spero si tratti solo di un forte crampo. Abbiamo fatto una grande partita, c’è molto rammarico per i punti persi in precedenza, oggi non c’è mancata la determinazione, c’è stata concentrazione e questo ha fatto la differenza, perchè altre volte abbiamo creato moltissimo e non abbiamo portato a casa niente. Forse aver saputo alla fine di essere della partita mi ha aiutato ad essere più tranquillo. David Ospina è abilissimo con i piedi, siamo diversi, ma io sto lavorando tanto sulla costruzione, credo di essere migliorato e devo continuare a lavorare. Le ultime due volte mie con la Juve sono andate bene, ma ora dobbiamo continuare a far punti, ci occorre continuità”