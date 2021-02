SKY – Insigne: “Abbiamo lottato da squadra, tutti insieme”

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, autore del gol vittoria e arrivato a quota 100 in maglia azzurra, interviene a fine gara ai microfoni Sky: “Siamo contenti per questo risultato, ma soprattutto per la prestazione, abbiamo lottato da squadra, tutti insieme, con difficoltà. Avete visto anche Lozano che alla fine non ce la faceva più ma ha stretto i denti. Non sempre quest’anno ci è riuscito di essere compatti, ma occorre stare sereni e continuare a lavorare. Ero sereno sul dischetto perchè ero sicuro di avere la fiducia dei miei compagni e del mister, mi dispiace ovviamente per quanto accaduto in Supercoppa. La dedica è per mia moglie, ma anche per tutti quelli che stanno soffrendo per noi…”