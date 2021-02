SKY – Gattuso: “Complimenti a Rrahmani ed a Maksimovic”

Rino Gattuso, allenatore azzurro, a fine gara interviene ai microfoni Sky: “Una squadra in difficoltà, per il susseguirsi degli infortuni. Stasera i ragazzi hanno stretto i denti, hanno sofferto, ma hanno giocato da squadra, perciò una vittoria meritata, anche se la Juventus meritava di più. Ma io sul valore e sulla fiducia dei miei ragazzi non ho mai avuto dubbi, altrimenti sarei già andato via. Adesso, davvero siamo contati e corti, dobbiamo veramente recuperare qualcuno, sperando che non si fermi più nessuno, perchè davvero non si finisce più. A Bergamo abbiamo preso due gol davvero incredibili, oggi abbiamo fatto molto meglio rispetto alle ultime gare. Faccio i complimenti a Rrahmani, a cui ho dato io poco spazio, ed anche a Maksimovic che pur essendo in scadenza di contratto ha giocato benissimo. Io sono un dipendente della società, devo essere giudicato in base a quel che faccio, accetto che mi si dica che sono scarso, l’unica cosa che non tollero è l’offesa a carattere personale, il resto lo accetto, faccio le mie scelte e continuo a lavorare…”