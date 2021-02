Serie A – Torino/Genoa 0-0, ancora un pari per gli uomini di Nicola

In campo alle 15.00 Torino/Genoa. Punti importanti in palio sul campo granata per entrambe le squadre. L’allenatore del Toro, Nicola, alla caccia della prima vittoria con la squadra piemontese e i liguri che vogliono continuare il proprio momento positivo. Gara equilibrata nella quale, durante la prima frazione di gioco, il Genoa non subisce alcun tiro in porta. L’equilibrio continua nella ripresa, da segnalare il palo di Zappacosta, Singo che rischia l’autorete mentre Pjaca spreca di testa. Il Torino conquista il quinto pareggio consecutivo in casa.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic (71′ Baselli), Mandragora, Rincon (79′ Linetty), Ansaldi (79′ Murru); Zaza (71′ Verdi), Belotti. All. Nicola

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito (18′ Goldaniga); Zappacosta, Strootman, Rovella, Zajc, Czyborra; Destro (77′ Pjaca), Pandev (46′ Shomurodov). All. Ballardini

Ammoniti: Criscito (G), Rovella (G), Goldaniga (G), Bremer (T), Izzo (T)