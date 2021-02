SERIE A – Napoli-Juventus 1-0, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo le ultime sconfitte e le critiche ricevute, stasera ha affrontato la Juventus ed ha giocato una partita gladiatoria. Tiene bene l’inizio dei bianconeri, ma poi passa su rigore. Penalty che viene visto dal VAR, sul contatto Chiellini-Rrahmani, e dal dischetto Insigne spiazza Sczeszny. Nel secondo tempo la squadra di Pirlo spinge di più e mette alla prova Meret che para su Chiesa, Cristiano Ronaldo, ma soprattutto nel finale si supera su Morata. Un successo che fa morale in vista della trasferta in Spagna contro il Granada in Europa League. Ecco le pagelle della gara allo stadio Diego Armando Maradona.

Top

Meret 7,5 – Il portiere friulano, gioca all’ultimo per l’infortunio di Ospina, però stasera davvero si è superato con ottime parate. In modo particolare su Morata, su Chiesa e su Cristiano Ronaldo in due circostanze e non sbaglia nelle uscite. Si toglie molto rivincite.

Rrahmani 7,5 – Il difensore ex Hellas Verona stasera ha dimostrato di essere un calciatore in prospettiva molto forte. Si procura il rigore nel primo tempo e vince tutti i duelli aerei nel secondo tempo. Davvero una partita da incorniciare.

Maksimovic 6,5 – Dopo molte gare che il serbo era in evidente affanno, stasera è apparso attento e concentrato. Morata lo tiene a bada, poi nel finale lo soffre, però resta sul pezzo fino alla fine.

Politano 6,5 – Il primo tempo dell’esterno d’attacco è stato ottimo. Da una mano in difesa e spinge in attacco. Nel secondo tempo si sacrifica e sfiora la magia di tacco. In questo momento è in una buona condizione fisica.

Insigne 7 – Il capitano cercava la rete numero 100 da molto tempo, sembrava quasi un tabù, ma stasera si toglie un bel sassolino dalla scarpa. Batte la Juventus con il rigore che aveva sbagliato in Supercoppa Italiana e poi lotta fino a che non esce dal campo. Davvero un guerriero.

Lozano 6,5 – Il messicano è davvero un indomabile. Gioca con grande attenzione, corre e si sacrifica. Ma l’immagine è che stremato butta la palla in fallo laterale. Un nordamericano ma con la “cazzimma” del napoletano.

Flop

Petagna 5 – L’ex punta di Atalanta e Spal, doveva far salire la squadra, ma non c’è riuscito. Gattuso si è arrabbiato più volte e non ha fatto quello che gli era stato chiesto.

A cura di Alessandro Sacco