Dopo la sfida di Coppa Italia, ritorno di semifinale, dove ha visto vincitrice l’Atalanta per 3-1 contro il Napoli, anche in campionato le due squadre si affronteranno. All’andata vinsero nettamente gli azzurri per 4-1 e la sfida di Bergamo si giocherà domenica 21 Febbraio alle ore 18,00. Un diffidato per parte, in casa orobica si tratta di Djimsiti, mentre per gli azzurri si tratta di Lozano.

Diffidati

Atalanta – Djimsiti

Napoli – Lozano