Questo pomeriggio Lozano vuole spegnere la luce di Ronaldo

Lozano contro Ronaldo, al Maradona sarà una supersfida tra i due bomber di Napoli e Juventus. Il messicano ha svoltato in maniera definitiva dopo la prima annata piena di difficoltà in maglia azzurra: in questa stagione è lui il vero trascinatore, il più brillante anche in questa fase di difficoltà della squadra, tra campionato e coppe ha messo a segno 13 gol, il migliore in questo senso della formazione di Gattuso. Il portoghese, capocannoniere della serie A con 16 gol, ha mantenuto un rendimento straordinario anche in questa stagione giocando tutte le partite di campionato e facendo sempre la differenza nelle sfide più importanti e dando un contributo fondamentale nei momenti di maggiore difficoltà dei bianconeri: una media gol incredibile, 23 reti tra campionato e coppe in 25 partite. R. ventre (Il Mattino)