PRIMAVERA 2 – Napoli-Benevento 3-2, successo di carattere degli azzurrini

Quest’oggi a Cercola, presso il Centro Sportivo Piccolo, il Napoli Primavera ha affrontato il Benevento in un derby campano dalle mille emozioni. Gli azzurrini partono forte con il doppio vantaggio. La prima rete è di Ambrosino che sfrutta l’assist di Vergara, il raddoppio è del centrocampista. La partita però entra nel vivo e i sanniti accorciano le distanze con Agnello. Il pareggio degli ospiti è di Garofalo su calcio di rigore e i partenopei restano in dieci per il rosso al difensore D’Onofrio. La partita resta in equilibrio, occasione per il Benevento, ma anche il palo con Vergara direttamente da calcio d’angolo. Il gol per gli azzurrini arriva da D’Agostino che tutto solo non sbaglia. Per la squadra di Cascione terzo successo di fila in casa e prosegue il buon momento dal ritorno in campo post-pandemia.

Marcatori: 15′ Ambrosino (N), 17′ Vergara (N), 23′ Agnello (B), 31′ rig. Garofalo (B), 73′ D’Agostino (N),

Napoli: Idasiak; D’Onofrio, Spedalieri, Guarino; Potenza, Sami (71′ Iaccarino), Vergara (89′ Acampa), Romano; Cataldi, D’Agostino (89′ Umile); Ambrosino (62′ Furina). A disp.: Pinto, Barba, Amoah, Nzila, Pesce, Sepe. All. Cascione

Benevento: Quartarone; Riccio, Barilotti, Ciaravolo, Caserta; Talia, Alfieri (75′ Malva), Pietroluongo; Sorrentino (82′ Olimpo), Garofalo, Agnello. A disp.: Diglio, Todisco, Bottiglieri, Onda, De Francesco, Gennarelli, Gianpaolo. All. Romaniello

Arbitro: Rutella di Enna

Ammoniti: Ambrosino (N), Agnello (B), Cieravolo (B), Sami (N);

Espulso: D’Onofrio (N)