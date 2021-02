Paolo Del Genio: “Il Napoli ha tanti problemi, ma perchè non protestare contro gli arbitraggi?”

Su Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio:

“Il Napoli ha tanti problemi. Ma non capisco perché non protestare contro gli arbitraggi. Sono certo ora che, nel prossimo dubbio, non ci verrà dato ancora. Complimenti alla società per questa linea. Io non capisco come si possa dare il tocco di Fabian con lo Spezia. E non quello di Mario Rui a Genova. Dovrebbe essere il contrario. Il Napoli subisce da anni. Ma continua a non fare una comunicazione in questo senso. Per Ronaldo, Ibrahimovic ed altri sarebbe stato al 100% rigore. E pure ammonizione di Scamacca per la spinta”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli