Marelli, ex arbitro: “Negli ultimi anni nessun episodio eclatante in Napoli/Juve”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro di Serie A. “Nelle ultime 5 stagioni non ci sono stati episodi eclatanti in Napoli-Juve. Spesso le grandi sfide presentano difficoltà minori rispetto a gare di interesse più basso”. Il fatto che si giochi ogni tre giorni è diventato un problema anche per gli arbitri. “In questa stagione si è verificato qualche infortunio in più tra gli arbitri, sarebbero stati ancora di più se ci fossero stati i tifosi sugli spalti. Con le tribune vuote c’è meno tensione”. Infine un giudizio sul Var. “Secondo me va bene così come è – ha detto Marelli – bisogna ricordare, però, che il Var non è la moviola in campo. Bisognerebbe spiegare meglio questo punto. Non credo che gli arbitri possano parlare dopo le gare, perché si rischierebbe di condizionare l’operato del Giudice Sportivo che lavora sui referti. Ci potrebbero essere più interviste programmate durante la settimana. Ma bisognerebbe strutturarle al meglio”.