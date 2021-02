M. Iuliano: “Gattuso è stato sfortunato, anche Pirlo ha avuto alti e bassi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus: “Rino ha fatto un ottimo lavoro. Purtroppo stiamo assistendo ad un campionato falsato con la pandemia. Il Napoli ha mezza difesa fuori. Giocano le seconde linee? È un discorso complicato. Ha una squadra ottima, un allenatore ottimo. Ha avuto troppi alti e bassi, anche se li hanno avuti tutti. Napoli è un ambiente molto difficile e ha un presidente che tante volte non ha molta pazienza e quindi le acque sono sempre agitate. Il presidente, però, ha fatto tanti investimenti, non credo ce l’abbia con Gattuso perché è un grande lavoratore. Come rosa è un’ottima rosa. Non dimentichiamoci che ha avuto Osimhen fuori tanto tempo. Questo ragazzo ha tante armi e di lui si è visto veramente poco. Purtroppo le grandi squadre hanno poca pazienza. Pirlo? Anche lui ha avuto alti e bassi. La rosa della Juventus è anche più ampia di quella del Napoli. È partito un po’ in ritardo, ma gli alti e bassi li hanno avuti anche loro, così come l’Inter. Il Napoli rispetto ad altre squadre è stato ancora più condizionato proprio per la lunghezza della rosa. De Paul? Quando arrivai io, era ai margini della squadra poi ci ha fatto salvare lui in pratica. Ha una tecnica e una velocità di pensiero eccezionale. È un giocatore completo. Io lo prenderei subito fossi nel Napoli. Rigore con Ronaldo? Me lo chiedono tutti i giorni. Era rigore? Non faccio l’arbitro. Ceccherini? L’ho rivisto quando allenavo il Latina e mi ha detto “ero sicuro che fosse rigore” e gli ho risposto “contento te!” (ride ndr)”.