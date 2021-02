La prossima partita sarà decisiva per il futuro di Rino Gattuso ?

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, lo spogliatoio è ancora con l’allenatore calabrese. Certo, come in ogni grande famiglia, qualche scontento c’è sicuramente. Ma i big, ossia i personaggi con maggiore spessore motivazionale, con capitan Lorenzo Insigne in primis, sono dalla parte di Ringhio. Ora, però, servono segnali dal campo. In primis dai calciatori stessi.