LIVE SERIE A – Napoli-Juventus, pioggia debole nel corso del match

Arbitro: Doveri; Ass1: Giallatini; Ass2: Preti; IV: Calvarese; VAR: Valeri; AVAR: Bindoni

Il match delle ore 18,00 tra il Napoli e la Juventus, allo stadio Diego Armando Maradona, si giocherà sotto una pioggia debole.

Questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli affronterà la Juventus per la terza di ritorno. Gli azzurri cercheranno una prova d’orgoglio, nonostante le tante assenze e le recenti prestazioni non positive. Mancheranno causa Covid-19: Koulibaly e Ghoulam, mentre per infortunio: Hysaj, Manolas, Demme e Mertens. I bianconeri invece proveranno a confermarsi sul piano della solidità difensiva e non solo. Mister Pirlo dovrà fare a meno degli infortunati: Ramsey, Arthur e Dybala. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale per una delle “classiche” del calcio italiano.

La Redazione