Juventus-Napoli, strategia di AdL che non fu del tutto positiva

Quest’oggi si giocherà Napoli-Juventus, la terza del girone di ritorno, ma sarà la prima partita in campionato visto che la partita di Torino non si disputò. La gara è stata rinviata, la data ancora non si conosce, per la nota vicenda dell’Asl e il focolaio che colpì il Genoa. Con il senno di poi non fu una strategia vincente da parte di AdL, perchè in quel momento i bianconeri erano ancora in fase di costruzione e Pirlo non aveva ancora le certezze. Ora le parti si sono invertite ed è Gattuso che si gioca la panchina e il suo futuro.

Fonte: Gazzetta dello Sport