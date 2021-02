Insigne vuole spezzare la maledizione del gol numero 100 contro la Juventus

Il capitano Lorenzo Insigne sembra vivere un momento davvero stregato, non solo per i risultati della squadra, ma anche a livello personale. Il ragazzo di Frattamaggiore è a quota 99 reti, gliene manca una per la tripla cifra, ma contro la Juventus in Supercoppa Italiana, sembra esserci stato un corto circuito. Nella sfida di Reggio Emilia, il capitano mandò fuori il rigore sullo 0-1 e da allora anche due pali, oltre che prestazioni non all’altezza. Oggi potrebbe essere la gara del rilancio e spezzare così il sortilegio della rete numero 100. Gattuso sta pensando di schierarlo nel ruolo di sotto punta.

Fonte: GdS