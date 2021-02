Gattuso getterà il cuore oltre l’ostacolo nel match contro la Juventus

E’ una vigilia per Gattuso di un Napoli-Juventus non proprio facile, le ultime prestazioni e le sconfitte contro Genoa e Atalanta, hanno dato un sapore amaro e non solo. Il tecnico sa che non è partita facile, anche se in città come sempre è molto sentita. Il tecnico degli azzurri però sa che è una partita da dentro o fuori, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi, lui la formazione l’ha già in mente. Tutti all’attacco, solo Bakayoko a fare da schermo davanti alla difesa. Per il resto Zielinski, Politano, Insigne, Lozano e di punta Osimhen. Si cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo, De Laurentiis sarà in giornata in ritiro ad incoraggiare la squadra e caricare l’ambiente. Lo stesso Gattuso ha voglia di regalarsi una giornata non banale, perciò tutti uniti per fare uno sgambetto alla “Vecchia Signora” e uno scherzo al suo “amico” Pirlo.

Fonte: Corriere dello Sport