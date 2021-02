Gattuso e la zona Champions, ma c’è sempre l’ombra di Benitez

La sconfitta contro l’Atalanta e di conseguenza l’uscita dalla Coppa Italia, restringe il campo per quanto concerne gli obiettivi stagionali. Per salvare il tutto deve centrare il posto in Champions League, per una serie di motivi, soprattutto economici. Oggi arriverà alle ore 18,00 la Juventus, una sfida sempre sentita in città, anche se i tifosi in questo momento sono amareggiati dalle ultime prestazioni. I senatori sono con il mister, lui schiererà le quattro punte per cercare di ottenere il massimo contro i bianconeri. Nel frattempo l’ombra di Benitez non si allontana, è sempre lì nel caso la situazione dovesse peggiorare. Intanto si pensa alla Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport