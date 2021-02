Gattuso/Dela, ecco dove hanno sbagliato tecnico e presidente secondo Massimo Mauro

Nella lunga intervista rilasciata da Massimo Mauro calabrese come Rino a Il Mattino (Qui l’edizione integrale) abbiamo estrapolato quanto segue:

De Laurentiis ha sbagliato la tempistica?

«Il presidente è il presidente, quindi può fare quello che vuole. Nella fase della stagione più delicata, però, si è rotto qualcosa, bisognava scegliere un altro momento più opportuno per intervenire».

Anche perché l’intervento è stato a gamba tesa.

«Dopo quattordici mesi di convivenza, immagino che Rino abbia iniziato a conoscere più a fondo il presidente. Parliamo di due personaggi forti che hanno una grande personalità».

Dove ha sbagliato il tecnico?

«Al posto suo non mi sarei lasciato andare così tanto nel post-partita. Ma lo comprendo e lo giustifico: l’adrenalina, la tensione, la delusione per i risultati che non arrivano ti portano a non dosare bene gli sfoghi».

Fonte: Il Mattino