(Formazioni) Napoli-Juventus, azzurri con 4 attaccanti. Due ballottaggi per Pirlo

Questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 18,00, il Napoli cercherà un pronto riscatto, dopo le ultime partite, contro la Juventus per la terza di ritorno. Per Gattuso sarà una sfida da dentro o fuori, per questo che se la giocherà con 4 attaccanti: Politano, Insigne, Lozano e Osimhen. Per il resto scelte obbligate in difese. In casa bianconera recupero di Bonucci, ma dovrebbe partire dalla panchina. Due i ballottaggi per Pirlo: Danilo-Alex Sandro e in attacco Morata-Kulusevski. L’ex Porto e lo spagnolo in vantaggio.

Fonte: CdS