Euroavversario del Napoli: Granada-Atletico Madrid 1-2, importante successo esterno della capolista

Nella gara valevole per la 23esima giornata della Liga spagnola, il Granada CF capitola contro l’Atletico Madrid. Primo tempo 0-0. Il Granada difende con ordine. Ed agisce in ripartenza. Al 63′ il primo gol del match è di Llorente. Su passaggio gol di Koke. 0-1 Atletico. Il Granada raggiunge il pareggio al 66′. Lo sigla Herrera. 1-1. Il gol del definitivo vantaggio madrileno è di Correa, al 74′. Su assist di Llorente. Per l’1-2 finale. L’Atletico Madrid centra, così, un difficile e sofferto successo esterno.

Granada CF:

Rui Silva, D.Foulquier, C.Neva, Domingos Duarte, G.Sánchez (Cap.), J.Vallejo, Á.Montoro, Y.Eteki, Kenedy, D.Machís, J.Molina.

All: Diego Martínez

A disposizione: N.Pérez, A.Soro, V.Díaz, Andorinha, Antonio Puertas, A.Marín, Y.Herrera, Fede Vico, Domingos Quina, A.Escandell, M.Gonalons, D.Plomer.

Cambi: usciti Y.Herrera per Y.Eteki (58′), M.Gonalons per Á.Montoro (69′), J.Rodríguez Díaz per R.Nunes do Nascimento (69′), A.Soro per D.Machís (79′)

Atletico Madrid:

J.Oblak, Felipe, S.Savic, M.Hermoso, M.Llorente, Y.Carrasco, S.Ñíguez, Koke (Cap.), G.Kondogbia, Á.Correa, Luis Suárez.

All: Diego Simeone

A disposizione: Á.García , S.Camello, S.Vrsaljko, L.Torreira, Renan Lodi, I.Grbic.

Cambi: uscito S.Vrsaljko per G.Kondogbia (45′)

Reti: 63′ Llorente (Atletico Madrid), 66′ Herrera (Granada CF), 74′ Correa (Atletico Madrid).

Ammonizioni: L.Suárez, S.Ñíguez, S.Savic, J.Resurrección, Y.Carrasco