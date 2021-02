COPPA ITALIA FEMMINILE – Juventus-Empoli Ladies 5-0, le bianconere sono inarrestabili

La Juventus Women di mister Rita Guarino, dopo l’incredibile rimonta da 4-1 a 4-5, quest’oggi hanno affrontato l’Empoli Ladies per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. La squadra bianconera si conferma davvero insuperabile e sblocca con un tiro a scendere da dentro l’area da parte di Bonansea. Il raddoppio arriva su calcio di rigore con Girelli, sempre più implacabile. Nella ripresa le altre reti: Sembrant sugli sviluppi di un calcio da fermo e poi la doppietta di Staskova, dove in entrambi i casi segna senza alcuna difficoltà. Per le toscane palo dell’ex Glionna. Ora la Juventus attenderà la vincente di A.s. Roma-Florentia.

Juve Women-Empoli: 5-0

Marcatrici: (Bonansea 21′, Girelli 30′, Sembrant 60′, Staskova 80′ e 90′)

Juventus Women (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen (Giordano 69′), Gama, Sembrant, Boattin (Lundorf 63′); Rosucci, Caruso (Giai 69′), Cernoia; Hurtig, Girelli (Staskova 46′), Bonansea (Maria Alves 63′)​. A disp. Bacic, Salvai, Zamanian, Beccari​. All. Guarino

Empoli (4-3-3): Fedele; Di Guglielmo, De Rita (Acuti 73′), Giatras Zoi, Miotto (Caloia 59′), Knol, Cinotti (Morreale 59′), Bellucci, Prugna (Iannazzo 73′), Polli (Dompig 34′), Glionna. A disp. Capelletti, Fabiano, Toniolo, Nicolini. All. Spugna

Ammonizioni: (Fedele (E) 30′, Knol (E) 59′)

Arbitro: Sig. Perenzoni della sez. di Rovereto

Fonte: ilbianconero.it