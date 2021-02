COPPA ITALIA FEMMINILE – A.c. Milan-Sassuolo 0-0, le rossonere vanno in semifinale

Non è bastata una partita di grande sacrificio e di tecnica per ribaltare l’1-1 dell’andata del Sassuolo contro l’A.c. Milan. Le rossonere vanno in semifinale dove attenderà la vincente di Fiorentina-Inter.

Al 3’ parata di Lemey su Grimshaw, al 10’ ci prova Filangeri dalla distanza ma il tiro non impensierisce Korenciova. Al 41’ traversa di Tucceri, al 42’ miracolo dell’estremo difensore su Dowie. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Al 52 e 53′ proteste delle neroverdi che reclamano due presunti rigori.

Al 58′ traversa di Santoro dalla distanza. All’80’ punizione dal limite dell’area di Dubcova, Korenciova respinge. All’ 83’ ci prova ancora Dubcova, il portiere rossonero para. Il Sassuolo cerca di trovare la rete del vantaggio fino alla fine ma senza successo.

La prossima settimana la Serie A osserverà un turno di sosta per gli impegni della Nazionale, si ritornerà in campo il 27 Febbraio per Napoli-Sassuolo.

MILAN-SASSUOLO 0-0

MILAN: Korenciova, Fusetti, Giacinti (88’ Conc), Dowie, Grimshaw (66’ Hasegawa), Korenciova, Jane (66’ Mauri), Spinelli, Tucceri, Agard, Boquete

A disposizione: Piazza, Rask, Rizza, Nano, Tamborini, Vitale

Allenatore: Ganz

SASSUOLO: Lemey, Philtjens, Mihashi, Bugeja (46’ Monterubbiano), Pirone , Dubcova, Orsi, Tomaselli (88’ Micheli), Santoro (70’ Cambiaghi), Lenzini, Filangeri. A disposizione: De Bona, Brignoli, Da Canal, Bratu, Lugli, Pellinghelli Allenatore: Piovani

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (Fine di Battipaglia e Pellino di Frattamaggiore)

Note: ammonite Agard, Tomaselli, Mauri

Fonte: sassuolocalcio.it