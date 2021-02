Classifiche a confronto: Napoli a +10 con una gara da recuperare

Rispetto alla passata stagione il Milan capolista ha 18 punti in più. Il Napoli ha 10 punti in più. Con una gara da recuperare. Il Parma, penultimo in classifica, ha ben 18 punti in meno. Di seguito il dato.

Milan 49 (+18 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 21 giornate)

Inter 47 (-1)

*Juventus 42 (-9)

Roma 40 (+1)

Lazio 40 (-7)

*Napoli 37 (+10)

Atalanta 37 (-1)

Sassuolo 31 (+8)

Hellas Verona 30 (=)

Sampdoria 27 (+7)

Udinese 24 (=)

Genoa 24 (+9)

Bologna 23 (-4)

Benevento 23 (in Serie B)

Fiorentina 22 (-3)

Spezia 21 (in Serie B)

Torino 16 (-11)

Cagliari 15 (-16)

Parma 13 (-18)

Crotone 12 (in Serie B)

*=Una gara in meno

Fonte: TMW