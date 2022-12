Carlo Alvino: “Questo pessimismo non è da tifoso del Napoli. Contro la Juventus ci vorrà tanto furore agonistico”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, condotto da Diego De Luca, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino sulla sfida di questo pomeriggio. “Il pessimismo che si sente o legge in queste ore non è da tifoso del Napoli, anzi io vorrei che per strada ci possa essere un clima di grande carica per incoraggiare i giocatori alla sfida contro la Juventus. In città quando si giocava contro di loro, in zone basse della classifica, era la partita attesa, adesso sembra che non gliene importi nessuno. Mai come in questo momento si parte con gli sfavori del pronostico, perciò ci vorrà una prestazione di cuore e carattere e con il furore agonistico per poter ottenere il massimo dai bianconeri. Il futuro di Gattuso? L’idea è di arrivare fino alla fine con il mister, non fosse altro che la squadra è con l’allenatore e oggi lo dimostreranno. L’obiettivo è il quarto posto, fino a quando ci sono le chance, non vedo perchè si debba cambiare. A fine stagione si tireranno le somme e si faranno i giusti ragionamenti”.

