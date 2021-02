Andrea Pirlo: “Gattuso? Ti sono amico ma noi vogliamo i tre punti”

Nella vita l’amicizia è un aspetto da non sottovalutare, ma quando nel calcio ci sono in palio punti pesanti, tutto va nel dimenticatoio. Come nel caso tra Pirlo e Gattuso nella sfida di oggi Napoli-Juventus. Il tecnico dei bianconeri ne ha parlato ieri in conferenza stampa. “Il momento di Rino? Ovviamente mi dispiace da un lato, però in questo momento ho i miei problemi da risolvere e giocheremo per vincere. Nelle ultime gare è stata una nostra scelta far fare la gara a Roma e Inter, ma noi puntiamo sempre a fare gioco e pressare alti. Sarà una sfida stile Supercoppa italiana, dove ognuno cercherà di vincere la gara. Il match rinviato dell’andata? Ormai è acqua passata, questa vale molto di più, la Juventus cercherà il bottino pieno per escludere il Napoli dalla corsa scudetto”.

Fonte: Filippo Bonsignore CdS